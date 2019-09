Zürich (awp) - Weltweit wächst die Sorge vor dem Abschlittern der Weltwirtschaft in eine Rezession. Auch die Ökonomen des Swiss Re Institutes sind besorgt: Die Weltwirtschaft sei in einem fragileren Zustand als dies noch im Jahr 2007 vor Beginn der Finanzkrise der Fall war, schreiben sie in einer Studie. Für mehr Stabilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...