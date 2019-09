Chicago (ots/PRNewswire) - Die Repräsentanz umfasst das umfangreiche IT-Infrastrukturportfolio von Tripp Lite



Tripp Lite, ein weltweit führender Hersteller von Stromversorgungs- und Konnektivitätslösungen, gab bekannt, dass sie ihr preisgekröntes Portfolio an Enterprise-, Small-Business- und Home-Computing-Lösungen in Deutschland über eine Partnerschaft mit der MAS Elektronik AG vertreiben werden.



Die Produkte von Tripp Lite sind bekannt für Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz und unterstützen Anwendungen vom Desktop bis zum Rechenzentrum. Das Lösungsspektrum umfasst Mikrorechenzentren, USV-Systeme, PDUs, Serverracks, KVM-Switches, Ladelösungen, Wand- und mobile Displayhalterungen, Netzwerkkabel, digitale Audio/Video-Lösungen und Wechselrichter. MAS Elektronik wird die Vertriebs-, Service- und Logistikaktivitäten von Tripp Lite für Deutschland von seinem Standort in Buxtehude bei Hamburg aus koordinieren.



"Diese Partnerschaft eröffnet der MAS Elektronik AG neue Möglichkeiten auf dem deutschen Markt. Mit der Produktpalette der Corporate Computing-Lösungen von Tripp Lite werden wir in der Lage sein, die Bedürfnisse unserer bestehenden Kunden zu erfüllen und über unsere derzeitige Präsenz hinaus in neue Geschäftsumgebungen zu expandieren", so Olga Gall, General Manager bei der MAS Elektronik AG.



MAS Elektronik wird die Lösungen von Tripp Lite auf der IFA 2019 in Berlin (06.-11.September) präsentieren. Die Messe ist das führende Schaufenster der globalen Technologiebranche und wird voraussichtlich 250.000 Besucher begrüßen.



"Wir werden eine breite Palette von Lösungen vorstellen, die darauf abzielen, die Effizienz zu verbessern, die Kosten zu senken und den IT-Betrieb im Unternehmen zu sichern", so Alexander Khalaev, Tripp Lite Vice President - RUCIS, MENA, EU & DACH Sales. "Die IT-Infrastrukturlösungen von Tripp Lite bieten Schutz und Verwaltung der Stromversorgung, Kühlung, Sicherheit und Konnektivität für Unternehmen, die einen zuverlässigen Betrieb ihrer Geschäftssysteme benötigen."



Weitere Informationen über Tripp Lite und die MAS Elektronik AG finden Sie am Stand 101a in Halle 2.2 auf der IFA 2019 in Berlin vom 6. bis 11. September 2019, oder besuchen Sie uns unter tripplite.com.



Informationen zu Tripp Lite



Herausragende Produktzuverlässigkeit und außergewöhnlicher Service sind seit über 95 Jahren Markenzeichen von Tripp Lite. Tripp Lite stellt über 4.500 Produkte her, um die Computer, Netzwerkgeräte und elektronischen Geräte, die das Fundament unserer vernetzten Welt bilden, mit Strom zu versorgen und zu verbinden. Tripp Lite hat seinen Hauptsitz in Chicago und ist mit Niederlassungen und Partnern weltweit präsent. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.tripplite.com.



Informationen zu MAS Elektronik AG



Seit 1999 ist die MAS Elektronik AG mit der Marke XORO als Hersteller im Bereich hochwertiger Home Entertainment-Produkte bekannt. Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette an, darunter DVB-S/S2/T2/C-Receiver, LED-TVs, Tablets, Smart- und IP-Boxen, SAT>IP-Server, Internet-TVs und -Radios, DAB+-Radios, Bluetooth und WiFi-Lautsprecher, digitale Bilderrahmen, DVB-T2-Antennen, mobile Satellitensysteme, DVD-Player, Kopfhörer und diverses Zubehör. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen https://www.xoro.de/.



