Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienindex stieg in der letzten Woche in EUR um +2%. Der Schwellenländerindex legt um +3,5% zu. Ein wichtiger Faktor für diese positive Entwicklung war, dass eine weitere Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China vorerst vermieden wurde. Auch die negative politische Situation in Hong Kong hat sich im Wochenverlauf durch Zugeständnisse der Regierung entspannt. Die US-Einkaufsmanagerindizes lieferten ein uneinheitliches Bild. Der ...

