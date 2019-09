Um als Investor langfristig erfolgreich zu sein, kann es sich so manches Mal anbieten, auf sogenannte Megatrendaktien zu setzen. Hinter diesen spannenden Papieren verbergen sich ebenso spannende Unternehmen, die in einem starken Zukunftsbereich tätig sind. Das sichert häufig das Wachstum, allerdings ist das noch lange nicht alles. Auch im Kreise der Dividendenaktien existieren so nämlich interessante Megatrends, die ein stabiles Geschäftsmodell und dadurch ebenso stabile Dividendenerträge ermöglichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...