Berlin (ots) - Zum neuen BDI-Quartalsbericht zur konjunkturellen Entwicklung sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Deutsche Konjunktur dürfte bis Jahresende weiter an Tempo verlieren"



- "Die deutsche Konjunktur dürfte bis Jahresende weiter an Tempo

verlieren. Die Unsicherheit in der Wirtschaft bleibt groß, vor

allem wegen internationaler Handelskonflikte und des Ausstiegs

des Vereinigten Königreichs aus der EU. - In diesem Jahr ist nur noch ein geringer Anstieg der realen

Wirtschaftsleistung um höchstens 0,5 Prozent gegenüber dem

Vorjahr möglich. Im Falle eines harten Brexits ohne Abkommen

Ende Oktober droht das Wachstum in Richtung Null zu gehen. - Eine technische Rezession in Deutschland wird immer

wahrscheinlicher. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt sank im

zweiten Quartal preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,1

Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem es im ersten Quartal

um 0,4 Prozent gestiegen war. Sollte die deutsche Wirtschaft im

dritten Quartal weiter schrumpfen, befände sie sich in einer

technischen Rezession. - Ursache für die schwache Entwicklung ist der starke Rückgang der

Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe. Diese sank das

dritte Quartal in Folge. Mit minus 4,9 Prozent im zweiten

Quartal war die Entwicklung so schlecht wie seit zehn Jahren

nicht mehr. - Der Außenhandel belastet bereits im vierten Quartal in Folge das

gesamtwirtschaftliche Wachstum. Vom Export ging kein

Wachstumsimpuls aus. Die Ausfuhren sanken im zweiten Quartal um

0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Einfuhren um 1,8

Prozent stiegen." Zum BDI-Quartalsbericht gelangen Sie hier.



https://bdi.eu/publikation/news/technische-rezession-ante-portas/



