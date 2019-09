BERLIN (AFP) --Die Grünen haben im von der "Bild am Sonntag" veröffentlichten Sonntagstrend die dritte Woche in Folge an Zustimmung verloren. Sie kommen in der vom Meinungsforschungsinstitut Emnid erstellten Umfrage noch auf 21 Prozent, womit sie allerdings weiterhin deutlich zweitstärkste Kraft sind. Mit unverändert 29 Prozent bleiben CDU/CSU stärkste Kraft. Die SPD konnte in der Umfrage einen Punkt auf 16 Prozent zulegen, gefolgt von der unverändert bei 14 Prozent liegenden AfD. Die Linke legte einen Prozentpunkt auf acht Prozent zu, die FDP blieb unverändert bei sieben Prozent. Emnid befragte vom 29. August bis 4. September 1884 Menschen.

September 08, 2019