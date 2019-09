FRANKFURT (Dow Jones)--Für EZB-Vizepräsident Luis de Guindos ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Reformen fortgesetzt werden, um so den strukturellen Herausforderungen im Euroraum zu begegnen. Der Abbau von Handelshemmnissen im Dienstleistungsbereich und den Ungleichgewichten in den nationalen Körperschaftsteuersystemen könnte dem Europäischen Binnenmarkt neue Impulse verleihen und Investitionen stimulieren, sagte de Guindos am Samstag bei der 45. Jahrestagung "Intelligence on the World, Europa, and Italy" in Cernobbio am Comer See.

Die tiefere europäische Integration erfordere es, dass eine ehrgeizige Agenda für das Finanzsystem verfolgt werde. Liquide europäische Kapitalmärkte seien entscheidend für die Förderung von Innovation und Wachstum.

