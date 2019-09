SINGULUS TECHNOLOGIES AG: Auftragseingang weiterhin verzögert - Rücknahme der Jahresprognose zu Umsatz und Ergebnis DGAP-Ad-hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung SINGULUS TECHNOLOGIES AG: Auftragseingang weiterhin verzögert - Rücknahme der Jahresprognose zu Umsatz und Ergebnis 08.09.2019 / 13:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR SINGULUS TECHNOLOGIES AG: Auftragseingang weiterhin verzögert - Rücknahme der Jahresprognose zu Umsatz und Ergebnis Kahl am Main, 8. September 2019 - Bei den gerade beendeten Gesprächen in Shanghai informierte der chinesische Staatskonzern CNBM Group, Peking, den Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG darüber, dass die Unterzeichnung der Verträge über den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten für CIGS Dünnschichtsolarmodule voraussichtlich erst im vierten Quartal 2019 erfolgen soll. SINGULUS TECHNOLOGIES wird auf Basis der weiteren Verzögerung der Vergabe dieser wesentlichen Lieferverträge die für das Geschäftsjahr 2019 kommunizierten Umsatz- und Ergebnisziele (EBIT) deshalb nicht erreichen. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de 08.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 870165 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 870165 08.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A1681X5 DE000A2AA5H5 AXC0043 2019-09-08/13:13