Die neue Regierung in Italien will ihre Ausgaben erhöhen, um das Wachstum anzukurbeln. Die Europäische Union mahnt zur Haushaltsdisziplin.

Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat Italiens neue Regierung davor gewarnt, die EU-Vorgaben für den Haushalt in Frage zu stellen. Die entsprechenden Regeln seien bereits flexibel genug, sagte er Reuters am Wochenende am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Cernobbio. Die Regierung in Rom solle den Haushaltsplan für 2020 nicht zum Vorwand nehmen, auf Änderungen zu dringen: "Das könnte Schwierigkeiten am Markt in Form höherer Zinsen auslösen, die die italienische Regierung dann zu schultern hätte", mahnte der Portugiese.

In Italien hatten die populistische Partei 5 Sterne und die Sozialdemokraten jüngst ein gemeinsames Programm mit höheren Ausgaben vorgelegt. Ganz oben auf der Agenda steht ein expansiverer Haushalt für 2020. Damit würden die öffentlichen Finanzen aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...