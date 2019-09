BRIGHTON (AFP)--Der britische Gewerkschaftsdachverband TUC hat sich für eine Verschiebung des Brexit ausgesprochen. "Sobald die Verschiebung garantiert ist, müssen wir Neuwahlen zu unseren Bedingungen haben, nicht zu seinen", sagte TUC-Generalsekretärin Frances O'Grady am Sonntag in Brighton mit Blick auf den britischen Premierminister Boris Johnson. Der konservative Regierungschef stehe nicht über dem Gesetz, betonte sie. Sie sei glücklich darüber, dass das Parlament ein Gesetz zur Verhinderung eines EU-Austritts ohne Abkommen beschlossen habe, sagte O'Grady. Johnson hat bereits angekündigt, dieses ignorieren zu wollen. Er beharrt auf einem Austritt zum 31. Oktober - mit oder ohne Abkommen.

O'Grady verwies darauf, dass eine Mehrheit der Gewerkschaften gegen den Brexit sei. Überdies gebe es jede Menge andere Probleme in Großbritannien zu lösen. Der Gewerkschaftsdachverband TUC beschäftigt sich bei seinem viertägigen Kongress auch mit Themen wie wachsender Ungleichheit, Bildung und der Industriestrategie. Am Dienstag wird in Brighton die Rede von Labour-Chef Jeremy Corbyn erwartet. Die Oppositionspartei genießt die Unterstützung der meisten britischen Gewerkschaften.

September 08, 2019