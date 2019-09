MONTE CARLO/ROUNDUP 2: Sturm 'Dorian' trifft Versicherer nicht allzu schwer

MONTE CARLO - Die Versicherungsbranche kommt bei den Zerstörungen durch Wirbelsturm "Dorian" voraussichtlich noch einmal glimpflich davon. Zwei Jahre nach der verheerenden Hurrikan-Serie in den USA können Rückversicherer wie Munich Re und Erstversicherer wie der US-Konzern Travelers erst einmal aufatmen. Doch für die von Rückversicherern erhofften Prämienerhöhungen bringen geringere Schäden wenig Rückenwind. Die Konzerne arbeiten nun an ihren Risikomodellen - um die Folgen schwerer Stürme und Waldbrände besser vorhersagen zu können.

ROUNDUP: Prüfung von Eon/Innogy/RWE-Deal in Brüssel auf der Zielgeraden

ESSEN/BRÜSSEL - Es könnte eine der letzten großen Entscheidungen von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager werden. Bis Freitag kommender Woche (20. September) läuft noch die Frist für die Prüfung des großen Deals zwischen den Stromriesen Eon und RWE . Die beiden Essener Konzerne wollen die RWE-Tochter Innogy zerschlagen und ihre Geschäftsfelder komplett neu aufteilen. Eon soll die Netze und das Endkundengeschäft von Innogy erhalten, RWE die erneuerbaren Energien von Innogy und Eon.

Continental-Chef schließt betriebsbedingte Kündigungen nicht aus

FRANKFURT - Der Chef des Automobilzulieferers Continental schließt im Kampf gegen den Abschwung betriebsbedingte Kündigungen nicht aus. Das sagte er in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). Die Automobilindustrie und damit die deutsche Wirtschaft sieht der Manager vor harten Zeiten. "Die Stimmung ist angespannt. Die Industrie muss sich bis 2021 auf ein Situation ohne Wachstum einstellen." Je tiefer die Rezession, desto härter müsste die Branche gegensteuern. Degenhart sieht deshalb die Politik gefordert: "Wir würden uns wünschen, dass die Industrie unterstützt wird, bevor wir heftiger in die Rezession rutschen. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für stimulierende Maßnahmen."

Maschinenbauer Singulus nimmt Prognose nach Verzögerung von China-Auftrag zurück

KAHL AM MAIN - Wegen Verzögerungen bei einem wichtigen Auftrag aus China nimmt der Maschinenbauer Singulus Technologies seine Jahresprognose zurück. Der chinesische Staatskonzern CNBM habe Singulus darüber informiert, dass die Unterzeichnung der Verträge über den weiteren Kapazitätsausbau von bestimmten Dünnschichtsolarmodulen "voraussichtlich" erst im vierten Quartal erfolgen soll, teilte das Unternehmen am Sonntag in Kahl am Main mit. Daher werde der Konzern die Ziele für 2019 nicht erreichen.

Piloten der British Airways streiken

LONDON (dpa-AFX) - Erstmals wollen Piloten der Fluggesellschaft British Airways im Kampf für eine bessere Bezahlung streiken. Nach Angaben der Gewerkschaft Balpa sind Montag, Dienstag und am 27. September Arbeitsniederlegungen bei der britischen Airline geplant.

IAA/ROUNDUP 2: Umweltschützer fordern Autoindustrie zu Abkehr vom SUV auf

FRANKFURT/BREMERHAVEN - Zur Internationalen Automobilausstellung (IAA) haben Umweltorganisationen von der Industrie einen Strategiewechsel verlangt. Die Unternehmen müssten aufhören, besonders große und schwere SUVs zu bauen, forderte Ernst-Christoph Stolper, Vizevorsitzender des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). In diese margenträchtigen Sportgeländewagen (SUV) nun Elektromotoren einzubauen, reiche bei weitem nicht aus.

ROUNDUP: Scheuer legt Mobilfunkstrategie vor - Ausbau der Netze beschleunigen

BERLIN - Weiße Flecken ade? Bundesinfrastrukturminister Andreas Scheuer (CSU) will das deutsche Mobilfunknetz auf Vordermann bringen und hat dazu einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. "In unserem Land muss unterbrechungsfreies Surfen und Telefonieren selbstverständlich werden - und zwar nicht in ferner Zukunft, sondern so schnell wie möglich", sagte Scheuer am Samstag in Berlin.

IAA/ROUNDUP/Umfrage: E-Autos und autonomes Fahren haben es in Deutschland schwer

HANNOVER/STUTTGART - Elektroautos und autonomes Fahren haben in Deutschland einen schweren Stand. Nach wie vor sind viele Menschen skeptisch gegenüber den beiden Zukunftstechnologien, wie eine Umfrage der Beratungsgesellschaft EY kurz vor der Automesse IAA in Frankfurt ergab. Dabei zeigt sich, dass vor allem drei klassische Probleme das Verbraucherinteresse weiter schmälern: Reichweite, Kosten, Ladenetz.

ROUNDUP: Mehr Tote nach E-Zigaretten-Gebrauch - Verdachtsfälle verdoppelt

NEW YORK - Die Zahl der Toten und Erkrankten nach Benutzung von E-Zigaretten in den USA steigt weiter an. US-Behörden registrierten bis zum Freitag (Ortszeit) insgesamt fünf Todesfälle. Die US-Gesundheitsbehörde CDC berichtete von drei bestätigten Toten in Illinois, Oregon und Indiana. Zudem meldeten Behörden in Kalifornien und Minnesota jeweils einen Todesfall. Der CDC zufolge seien zudem mittlerweile 450 mögliche Erkrankungen in 33 Bundesstaaten gemeldet worden - mehr als doppelt so viele Fälle wie beim letzten veröffentlichten Stand.

Verzögerungen beim Bau des BER-Zusatzterminals

BERLIN - Beim Bau des Terminals 2 am künftigen Hauptstadtflughafen BER gibt es Verzögerungen. In den vergangenen Wochen seien "bauliche Anpassungen" notwendig geworden, die inzwischen weitgehend abgeschlossen seien, sagte ein Flughafensprecher am Sonntag. So seien teilweise Auslassungen für technische Anlagen im Beton nicht an der richtigen Stelle gewesen.

'WSJ': Finanzinvestoren wollen Symantec für 16 Milliarden Dollar kaufen

NEW YORK - Der US-amerikanische Sicherheitssoftware-Hersteller Symantec steht parallel zu dem geplanten Verkauf des Geschäfts mit Firmenkunden vor der Übernahme durch zwei Finanzinvestoren. Advent und Permira wollen das Unternehmen für 16 Milliarden Dollar übernehmen, wie das "Wall Street Journal" am Freitagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Telefonica Deutschland will bald über 5G-Ausgaben und Dividende informieren

MÜNCHEN - Telefonica Deutschland (O2) will nach dem am Freitag beschlossenen Mobilfunkpakt in den kommenden Monaten Details der geplanten Investitionen in den 5G-Ausbau veröffentlichen. Die Vereinbarung mit dem Bund sei ein weiterer Beitrag zur Stärkung der finanziellen Flexiblität, teilte die Telefonica-Tochter am Freitag in München mit. "Wir bestätigen den Jahresausblick und unsere mittelfristigen Ziele". In den kommenden Monaten will der Mobilfunker zudem für Transparenz in Bezug auf die Dividende sorgen.

