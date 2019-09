WIESBADEN (dpa-AFX) - Der hessische Wirtschaftsminister Tarek A-Wazir (Grüne) will Flächen von Supermärkten und Discountern für den Wohnungsbau nutzen. Wie diese Überlegung praktisch umgesetzt werden kann, will der Minister am (morgigen) Montag (10.00 Uhr) mit Experten von Handelsketten, Verbänden, Kammern und Planungsämtern auf einem Supermarktgipfel in Wiesbaden diskutieren. Supermärkte sind nach Einschätzung von Al-Wazir oft gut gelegene, eingeschossige Zweckbauten mit großer Grundfläche. Darüber sei noch viel Platz, ohne dass dafür neue Flächen versiegelt werden müssten./glb/DP/nas

