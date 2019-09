Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Ein Konjunkturstimulus in China, die Hoffnung auf weiter sinkende Zinsen in den USA und die Aussicht auf eine neue Runde von Gesprächen im US-chinesischen Handelsstreit sorgen am Montag an den Börsen in Ostasien und Australien für moderaten Auftrieb. Leicht dämpfend wirken schwächer als erwartet ausgefallene Exporte aus China, die die negativen Auswirkungen der gegenseitig auferlegten Strafzölle mit den USA widerspiegeln. Auch die Importe waren rückläufig.

Nachdem beide Seiten gerade erst zum 1. September wieder mit neuen Strafzöllen aufwarteten, brachen die Importe aus den USA im August um 22 Prozent ein im Vergleich zum Vorjahr, während die Exporte 16 Prozent niedriger ausfielen. Die nächste Strafzollerhöhung haben die USA bereits für den 15. Oktober angekündigt. Um dem davon ausgehenden konjunkturellen Dämpfer entgegenzuwirken, hatte die chinesische Notenbank am Freitag den Satz für die Mindestreserven, die die Banken halten müssen, gesenkt - laut Marktteilnehmern nicht allzu überraschend.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent auf 21.289 Punkte. Dass das BIP-Wachstum im zweiten Quartal des Jahres auf 1,3 von zunächst 1,8 Prozent nach unten revidiert wurde, lässt die Anleger weitgehend kalt. In Seoul geht es ähnlich stark nach oben. In Schanghai verbessert sich der Composite-Index um 0,4 Prozent, während in Hongkong der HSI minimal nachgibt. Hier sorgen die weiter andauernden Demonstrationen für mehr Demokratie und weniger Einmischung von Festlandchina für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung.

Übergeordnet steht zunächst die Geldpolitik im Fokus. Nach den unter Erwarten ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, hat US-Notenbankchef Jerome Powell erneut die Bereitschaft angedeutet, den Leitzins im September zu senken. Zuvor bereits findet am Donnerstag das Treffen der EZB statt. Auch von dieser erwarten Marktteilnehmer angesichts eingetrübter Konjunkturaussichten geldpolitische Lockerungsmaßnahmen.

Yuan fällt wieder leicht zurück

Am Devisenmarkt fällt der Yuan nach den enttäuschenden Außenhandelsdaten Chinas nach seiner kräftigen Erholung vom Freitag wieder etwas zurück, von 7,1043 auf 7,1227 je Dollar. Die chinesische Notenbank hat den Mittelkurs in der Nacht minimal nach unten genommen auf 7,0851 von 7,0855 Yuan je Dollar.

Am Ölmarkt steigen die Preise um rund 1 Prozent. Marktbeobachter sprechen hier von Hoffnungen auf eine Angebotsverknappung seitens der Opec, nachdem Saudi-Arabien seinen Energieminister ausgetauscht hat. "Die allgemeine Wahrnehmung ist, dass der scheidende Minister, Khalid al-Falih, seit 2016 nicht genug getan hat, um für höhere Ölpreise zu sorgen", heißt es bei Oanda. Der neue Minister Prinz Abdulaziz bin Salman dürfte mit Blick auf das Haushaltsbudget wie auch den geplanten Börsengang des Ölriesen Saudi Aramco verstärkt für eine Senkung der Produktion eintreten, um die Preise nach oben zu treiben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.655,60 +0,12% +17,87% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.288,74 +0,42% +6,37% 08:00 Kospi (Seoul) 2.018,85 +0,48% -1,09% 08:00 Schanghai-Comp. 3.010,51 +0,36% +20,72% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.678,92 -0,04% +3,03% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.149,87 +0,17% +2,47% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:03h % YTD EUR/USD 1,1027 -0,0% 1,1027 1,1048 -3,8% EUR/JPY 117,86 +0,0% 117,82 118,19 -6,3% EUR/GBP 0,8982 +0,0% 0,8981 0,8975 -0,2% GBP/USD 1,2277 -0,0% 1,2278 1,2309 -3,7% USD/JPY 106,88 +0,0% 106,84 106,99 -2,6% USD/CNH 7,1240 +0,2% 7,1079 7,1189 +3,7% USD/HKD 7,8433 +0,0% 7,8399 7,8383 +0,1% AUD/USD 0,6854 +0,1% 0,6846 0,6829 -2,7% NZD/USD 0,6428 +0,1% 0,6423 0,6404 -4,3% Bitcoin BTC/USD 10.289,75 -1,2% 10.418,00 10.767,00 +176,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,14 56,52 +1,1% 0,62 +18,9% Brent/ICE 62,11 61,54 +0,9% 0,57 +12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.509,68 1.506,81 +0,2% +2,88 +17,7% Silber (Spot) 18,05 18,18 -0,7% -0,13 +16,5% Platin (Spot) 950,92 950,92 -1,4% -13,33 +19,4% Kupfer-Future 2,61 2,62 -0,1% -0,00 -1,2%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2019 00:11 ET (04:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.