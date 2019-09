Die Berichtssaison erreicht in diesen Wochen ihr Tief, einige Small Caps dürften dennoch für Spannung sorgen: Allen voran die operativ stark in die roten Zahlen gerutschte Vapiano wird ein Update zum Q2 geben. Da das KUV nur mehr bei 0,35 liegt, hat die gemeldete Ertragsentwicklung Hebel-Potential (in beide Richtungen) auf den Aktienkurs. Der insolvente Modeverkäufer Gerry Weber bringt am Freitag Q3-Zahlen heraus. Hauptversammlungen und Dividendenstichtage gibt es in dieser Woche keine.

