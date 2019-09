Der Bund gibt eine Finanzhilfe, indem die Lizenzen gestreckt werden und die Genehmigungen nun vorliegen. 10 % Kursgewinn für 1&1 Drillisch und 6 % United Internet am Freitag sind der Anfang. Kursverlust insgesamt gegenüber den Spitzenkursen jedoch teilweise über 75 %. Wie weit reicht ab jetzt das Erholungspotenzial in welcher Zeit? Eine ganz schnelle Rally wäre unrealistisch, denn der Aufbau der Netze benötigt mindestens 2 Jahre und am Ende über 3 Jahre. Die Großen wie Telekom oder Vodafone sind wesentlich weiter und nutzen Teile des 4G-Netzes. Der David sind die genannten Newcomer. Deren Finanzrahmen ist überschaubar, aber wer wird das Netz bauen und teilweise mitfinanzieren? Alle schauen auf Huawei. Wir auch!



