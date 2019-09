The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2051777873 DS SMITH PLC 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA LD61 XFRA CA21872J1093 CORE ONE LABS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 522 XFRA CA80919D1033 SCORE MEDIA AND GAMING A EQ00 EQU EUR N

CA 4FZ XFRA MX01OR010004 ORBIA ADVANCE CORP. EQ00 EQU EUR N

CA LPF XFRA NL0012191662 LA PERLA FASH.HO. EO 0,01 EQ00 EQU EUR Y

CA AG31 XFRA US03768E1055 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A EQ00 EQU EUR N

CA UR9A XFRA US1887691038 CLINUVEL PHARMAC.ADRS1 EQ00 EQU EUR N

CA EFGA XFRA US26844B3087 EUROBK ERGAS.ADR 1/2 NEW EQ01 EQU EUR N

CA ESLC XFRA US2972842007 ESSILORLUXOTTICA 1/2/O.N. EQ01 EQU EUR N

CA XPX XFRA US98379L1008 XPEL INC. EQ01 EQU EUR N