FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RMCA XFRA FR0013200995 REMY COINTREAU 16/26 CV 0.138 EUR

XFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %

C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %

AHK XFRA US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1 0.743 EUR

VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.390 EUR

PA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.743 EUR

J4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.261 EUR

PP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.374 EUR

OPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.716 EUR

MGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.118 EUR

COS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.100 EUR

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.680 EUR

C5S XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 0.163 EUR

C5S1 XFRA US1248571036 CBS CORP. A DL -,001 0.163 EUR

QHI XFRA KYG810431042 SHIMAO PPTY HLDGS HD-,10 0.069 EUR

GZT XFRA KYG321481015 EVA PRECISION INDL HD-,10 0.001 EUR

AS7 XFRA KYG040111059 ANTA SPORTS PROD. HD-,10 0.036 EUR

SHV XFRA HK0697002241 SHOUG.CONC.INTL.ENT. 0.012 EUR

FNI XFRA HK0656038673 FOSUN INTL LTD 0.015 EUR

SHS XFRA HK0604011236 SHENZHEN INV.(CONS.) 0.008 EUR

CNE XFRA HK0257001336 CHINA EVERBRIGHT I. 0.015 EUR

7A2 XFRA HK0000069689 AIA GROUP LTD 0.039 EUR

8C3 XFRA HK0000057171 CPMC HOLDINGS LTD 0.009 EUR

KWO XFRA BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1 0.035 EUR

FPC XFRA BMG348041077 FIRST PAC. CO.LTD DL-,01 0.008 EUR

F5J XFRA AU000000MIN4 MINERAL RES LTD 0.192 EUR

CLZ XFRA AU000000CTX1 CALTEX AUSTRALIA 0.198 EUR

03F XFRA AU000000IEL5 IDP EDUCATION LTD. 0.047 EUR

05M XFRA KYG2743Y1061 DALI FOODS GROUP HD -,01 0.019 EUR

B6G XFRA AU000000BGA8 BEGA CHEESE LTD. 0.034 EUR

1NS XFRA CNE100001NV2 SINOPEC ENG.(GRP) H YC 1 0.014 EUR

LUP XFRA BMG570071099 LUYE PHARMA GROUP DL-,02 0.008 EUR

RIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.036 EUR

XFRA DE000HLB4R50 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/18 0.000 %

XFRA DE000HSH4FX5 HCOB IZ 1 13/20 0.001 %