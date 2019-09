FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NC0B XFRA US65249B2088 NEWS CORP. (NEW) B DL-,01 0.091 EUR

WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.100 EUR

ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.272 EUR

NC0 XFRA US65249B1098 NEWS CORP. A DL-,01 0.091 EUR

KHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.607 EUR

ELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.380 EUR

GU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.102 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.002 EUR

VNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.190 EUR

AE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.431 EUR

G4L XFRA MXP000511016 ALFA S.A.B. DE C.V. A 0.018 EUR

RY2 XFRA HK2356013600 DAH SING BANKING GRP 0.015 EUR

DSR XFRA HK0440001847 DAH SING FINL HLDGS 0.045 EUR

AOP XFRA HK0101000591 HANG LUNG P. 0.020 EUR

HLU XFRA HK0010000088 HANG LUNG GR 0.022 EUR

HCG XFRA HK0003000038 H.K. CHINA GAS 0.014 EUR

EL46 XFRA DE000ETFL326 DK MSCI CHIN.EX A SH.U.E. 0.098 EUR

EL45 XFRA DE000ETFL318 DK MSCI JAPAN MC 0.060 EUR

EL44 XFRA DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.059 EUR

EL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.120 EUR

EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.120 EUR

EL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.036 EUR

EL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.073 EUR

EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.240 EUR

EL4J XFRA DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC 0.768 EUR

EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.499 EUR

EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.860 EUR

EL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.550 EUR

EL4F XFRA DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.490 EUR

EL4E XFRA DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.220 EUR

EL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.250 EUR

EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.400 EUR

D4D XFRA CNE100000312 DONGFENG MOTOR GRP H YC 1 0.013 EUR

ELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.230 EUR

NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.009 EUR