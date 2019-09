FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A

XFRA MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V.

YM1 XFRA AU000000PAN4 PANORAMIC RES LTD

HNN XFRA AU000000HVN7 HARVEY NORMAN HLDGS

XFRA CA88367Q1046 SCORE INC., THE SV A