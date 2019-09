Eine entsprechende Vereinbarung sei per 6. September in Kraft getreten, teilte Lonza am Montag mit.Es geht den Angaben zufolge um ein Volumen von insgesamt 2,2 Milliarden Franken. Darunter ist eine sich erneuernde Fazilität, die mit dem Abkommen auf 1,1 Milliarde erhöht wurde, der Rest entfällt auf befristete Laufzeiten.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...