Der deutsche Leitindex hat auch die dritte Handelswoche in Folge mit einem Plus abgeschlossen. In der vergangenen Woche legte der DAX rund zwei Prozent zu. Damit ist der Start in den traditionell eigentlich schwachen September mehr als gelungen. Die Marktidee ist diesmal 1&1 Drillisch.