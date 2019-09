Lobende Worte mehrerer Analysten ließen die RWE-Aktie in den letzten Tagen steigen. Erst bestärkte Goldman Sachs die Aktie auf seiner Conviction Buy Liste und hob ihr Kursziel von 33 auf 35 Euro an. Der Tausch der Vermögensanteile mit E.ON nähere sich dem Abschluss, so dass RWE als Erneuerbare-Energien-Konzern nicht länger ignoriert werden könne, meinte der Analyst.

Es folgten die Kommentare von Barclays und Bernstein Research, die die Aktie ebenso positiv bewerteten. Für das verbleibende Jahr würde auch RWE zu ihren Top Picks unter den europäischen Versorgern gehören, meinte die dortige Analystin. Vergleicht man die Performance der im DAX enthaltenen Werte auf 52 Wochen, so steht RWE mit plus 24 Prozent auf dem zweiten Platz.

