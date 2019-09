Die britische Investmentbank HSBC hat LVMH trotz gesamtwirtschaftlicher Sorgen und der Unruhen in Hongkong auf "Buy" mit einem Kursziel von 425 Euro belassen. Vor allem die Umsätze der "Magic 4" unter den Luxusgüterherstellern weltweit - LVMH, Kering, Hermes und Moncler - seien weiter stark geblieben, nachdem dies bereits 2018 zu beobachten gewesen sei, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LVMH dominiere sogar noch etwas stärker mittlerweile bei Luxusgütern wie Parfum und Champagner./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2019 / 19:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-09-09/08:25

ISIN: FR0000121014