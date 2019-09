Europa will aufholen. Nachdem bisher Batteriezellen stets in Asien eingekauft werden mussten, sollen nun eigene Fabriken errichtet werden. So wurde nun das Arbeitsprogramm für einen zweiten europäischen Batterieverbund beschlossen. Mit dabei sind Insidern zufolge auch deutsche Firmen wie BASF, Varta oder BMW.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zeigte sich über die jüngste Entwicklung erfreut und erklärte gegenüber dem Handelsblatt: "Innerhalb nur eines Jahres ist es uns gelungen, zwei europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...