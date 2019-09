Keine 100 Punkte Aufschlag am Freitag aber dennoch weiter im Trend präsentierte sich der Deutsche Aktienindex. Mit 12.192 Punkten konnte er die bullishen Träume vollends erfüllen und eine nahezu perfekte Woche absolvieren. Was leiten wir daraus für die neue Woche ab? Trend im DAX hat oberste Priorität Wie bereits in der Wochenanalys ...

Den vollständigen Artikel lesen ...