Reicht die Motorabwärme für die Klimatisierung nicht mehr aus, ist es notwendig, einen Teil der in der Batterie gespeicherten Energie in Wärme umzuwandeln. Um eine einstellbare Heizleistung zu ermöglichen, ohne dass diese von der Betriebstemperatur- oder Batteriespannung abhängig ist, kommen bei der neuen Generation von Hochvoltheizern IGBTs zum Einsatz. Diese regeln den Energiefluss von der Batterie bis zum Heizelement. Das Heizelement erhitzt das Kühlmittel, das mit der Klimaanlage des Fahrzeugs über einen Wärmetauscher verbunden ist. Mit einem Gebläse wird die warme Luft in die Kabine geleitet.

Insassen, Sicherheit und Batterie

Bei den Heizsystemen geht es nicht nur um Komfort für die Insassen. Diese haben auch wichtige Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel das Entfrosten der Fensterscheiben oder das Entfeuchten der Kabine, um dem Fahrer eine klare Sicht nach außen zu verschaffen. Die Batterie braucht aufgrund der chemischen Prozesse im Inneren auch eine gewisse Betriebstemperatur. Der Heizer sorgt dafür, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...