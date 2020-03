Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von WisdomTree über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (ISIN DE000A2PUQR0/ WKN A2PUQR) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, in Unternehmen aus dem Bereich der Batterie- und Energiespeicherlösungen (BESS) zu investieren. Dazu würden Anbieter gehören, die Energiespeichertechnologien entwickeln würden, an der Gewinnung von Metallen beteiligt oder im Verarbeiteten Gewerbe tätig seien. Bei der Gewichtung werde zusätzlich zum Intensitätsgrad eines BESS-Unternehmens auch der Composite Risk Score berücksichtigt, der die Qualität und Dynamik eines Unternehmens widerspiegele. ...

