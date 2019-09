Progress-Werk Oberkirch AG: Feierstunde und Tag der offenen Tür zum 100-jährigen Bestehen von PWO DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Sonstiges Progress-Werk Oberkirch AG: Feierstunde und Tag der offenen Tür zum 100-jährigen Bestehen von PWO (News mit Zusatzmaterial) 09.09.2019 / 08:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Prominente Redner und Gäste feiern mit PWO in einem festlichen Rahmen - Großes Interesse der Öffentlichkeit während des Tages der offenen Tür am Heimatstandort in Stadelhofen Oberkirch, 9. September 2019 - Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens hatte die Progress-Werk Oberkirch AG am vergangenen Wochenende zu einer Feierstunde und zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung sowie ehemaligen PWO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern feierten Aufsichtsrat, Vorstand und Führungskräfte von PWO am Samstag im Rahmen einer würdigen Feierstunde das 100-jährige Bestehen des Unternehmens. Zahlreiche prominente Gäste überbrachten Grußwörter. Sie hoben genauso wie der Festredner Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble, seit fast fünf Jahrzehnten direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Offenburg im Deutschen Bundestag, den fortwährenden Mut und die anhaltende Bereitschaft zu Veränderungen sowie die hohe Innovationskraft hervor, die notwendig sind, um über eine solch lange Zeitspanne im Wettbewerb zu bestehen. Alle Redner betonten zudem die besondere Sozialpartnerschaft, die PWO auszeichne und dem Ausgleich der Interessen aller Stakeholder, dem sich das Unternehmen in sehr hohem Maße verpflichtet fühle. Nicht zuletzt aus diesem Grund pflegt PWO enge Kontakte zu den lokal politisch Verantwortlichen in Oberkirch, Stadelhofen und den Umlandgemeinden. Auch der Tag der offenen Tür am Sonntag war mit mehreren tausend Besuchern ein großer Erfolg. PWO-Mitarbeiter, ihre Familien und Freunde sowie eine breite, interessierte Öffentlichkeit informierten sich über hundert Jahre Unternehmensgeschichte. Großes Interesse fanden der komplexe Prozess moderner Tiefziehproduktion bei höchster Schnelligkeit und Präzision, die diversen Verbindungstechnologien für metallische Werkstoffe sowie die Montage von Bauteilen zu hochleistungsfähigen Baugruppen und Subsystemen. Die Vereinsgemeinschaft Stadelhofen sorgte mit großer Umsicht und hohem Engagement für die leibliche Verpflegung aller Gäste. Mit dieser in ihrer Größenordnung für sie bisher einmaligen Veranstaltung haben die örtlichen Vereine einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieses schönen Tages geleistet. Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand Unternehmensprofil PWO PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie bei der Entwicklung und Fertigung anspruchsvoller Metallkomponenten und Subsysteme in Leichtbauweise. Im Laufe der 100jährigen Geschichte seit der Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat der Konzern ein einzigartiges Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Mit unserer Expertise im kostenoptimierten Leichtbau tragen wir zu umweltfreundlichem Fahren und zu höherer Reichweite bei. Sämtliche der mehr als 1.000 Produkte des Konzerns dienen der Sicherheit und dem Komfort im Automobil. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes sind unabhängig von der Art des Fahrzeugantriebs. Rund 3.300 Beschäftigte auf drei Kontinenten, an fünf Produktions- und vier Montagestandorten sorgen für höchste Liefertreue und Lieferqualität. Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/progresswerk/870307.html Bildunterschrift: Der PWO-Vorstand Dr. Volker Simon, Johannes Obrecht und Bernd Bartmann (v.l.n.r.) und BundestagsprÀsident Dr. Wolfgang SchÀuble (vorne) wÀhrend der Feierstunde zum 100-jÀhrigen Bestehen von PWO. 09.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Progress-Werk Oberkirch AG Industriestraße 8 77704 Oberkirch Deutschland Telefon: +49 (0)7802 84-347 Fax: +49 (0)7802 84-789 E-Mail: ir@progress-werk.de Internet: www.progress-werk.de ISIN: DE0006968001 WKN: 696800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 870307 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 870307 09.09.2019 ISIN DE0006968001 AXC0093 2019-09-09/08:50