Graz (ots) - Bereits zum dritten Mal startet die Bewerbungsphase für Technologie-Startups im Zuge des "360° in 360 Days" Accelerator Program des 360 Innovation Lab. Die Jungunternehmen erhalten nicht nur ein Startkapital von 100.000 Euro, die Option auf ein Folgeinvestment und ein umfassendes Mentoring von Top-Coaches in Europa und San Francisco, sondern auch Unterstützung bei der Erweiterung ihres Netzwerks und Kontakt zu potenziellen Investoren.



Das im Jahr 2018 ins Leben gerufene Accelerator Program "360° in 360 Days" hat sich mit der Unterstützung vielversprechender Startups bereits einen Namen gemacht. Nun bekommen Jungunternehmer erneut die Chance, sich für das intensive, zwölfmonatige Programm zu qualifizieren und so im Gegensatz zu vielen anderen Accelerator-Programmen von der Entwicklungsphase über die Markteinführung bis in die kapitalintensive Wachstumsphase begleitet zu werden. Dazu erhalten sie ein Startkapital von 100.000 Euro mit Option auf ein Folgeinvestement und werden von erfahrenen Mentoren und Investoren unterstützt. In drei verschiedenen Phasen wird den Teilnehmern an den Standorten Graz und San Francisco ein umfassendes Know-how vermittelt.



Die ersten Erfolge stellen sich ein



Das Accelerator Program ist nicht nur Herzstück des 360 Innovation Lab, sondern findet auch regen Anklang bei jungen Unternehmern. So gingen in Batch 2 mehr als 930 Bewerbungen ein, woraus vier Sieger aus Deutschland, Großbritannien, Dänemark/USA und den Niederlanden hervorgegangen sind. Bereits ein halbes Jahr davor sind die ersten fünf Startups in den Premieren-Batch gestartet und schon jetzt sind erste Erfolge sichtbar: Das brasilianische Unternehmen GoApp etwa launchte kürzlich ihre gleichnamige App in Amsterdam, die somit neben Rio de Janeiro und São Paulo nun auch in der niederländischen Hauptstadt verfügbar ist. Auch in Sachen Blockchain tut sich einiges: Das österreichische Startup Hero kann seine Plattform HEROcoin dank einer Kooperation mit Coinfinity schon bald einer noch breiteren Masse zugänglich machen.



Christian Vancea, Geschäftsführer der 360 Lab Innovation Group, zeigt sich erfreut über die bisherige Entwicklung: "Ich bin begeistert, wie viele qualifizierte, junge Unternehmen an den ersten beiden Batches teilnehmen. Es wurden bereits zahlreiche innovative Apps, Plattformen und Lösungsansätze entwickelt und ich bin mir sicher, dass auch in der Bewerbungsphase für Batch 3 erfolgsversprechende Startups dabei sein werden."



Bewerbung bis Anfang November möglich



Die Bewerbung für den nächsten Batch kann vom 9. September bis zum 3. November 2019 von Technologie-Startups aus verschiedenen Bereichen wie Marketplace, Blockchain, AI, Saas und E-Commerce eingereicht werden (apply.360-lab.com (http://apply.360-lab.com)). Nach einer Vorauswahlphase und einem zweitätigen Pitch-Training-Bootcamp werden im Zuge des Xcite-Events in London am 18. Dezember 2019 die fünf qualifiziertesten und innovativsten Startups ausgewählt, die im Januar 2020 mit dem Programm beginnen können. "Wir freuen uns schon auf zahlreiche Bewerber und neue Ideen", so Vancea.



Über die 360 Lab Innovation Group



Die 360 Lab Innovation Group besteht derzeit aus dem 360 Lab Accelerator, dem 360 TechLab (Hightech-Hardware-Prototyping-Space), dem im Silicon Valley angesiedelten 360 Lab San Francisco (CoWorking Space, Innovation Hub und Full-Service-Provider für europäische und lateinamerikanische Startups) sowie dem 360 CodeLab in Warschau (Softwareentwicklung). Das Accelerator Program ist das Herz der 360 Lab Innovation Group. Es bereitet junge, vielversprechende Unternehmen auf den internationalen Markteintritt vor und unterstützt sie dabei, sich zu einem ernstzunehmenden globalen Player zu entwickeln. Das einzigartige zwölfmonatige Programm ist in drei Phasen unterteilt, von denen die letzte im CoWorking Space im Silicon Valley stattfindet.



Weitere Informationen zur 360 Lab Innovation Group: https://www.360-lab.com



Kontakt:



Nina Rigg

Head of Marketing 360 Innovation Lab

Tel.: +43 664 8329 233

E-Mail:nina.rigg@360-lab.com



Original-Content von: 360 Lab Innovation Group, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068223/100831939