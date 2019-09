Fastenal Company - mehr als nur lose Schrauben!

Breakout-Pullback Tradingstrategie

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Die Fastenal Company ist ein US-amerikanischer Anbieter von Schraub- und Verbindungselementen sowie Baumaterialien und Zubehör. Die Aktie der Fastenal Company befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, macht aber immer wieder Korrekturen um dann ihren Weg weiter nach Norden fortzusetzen.Die Aktie der Fastenal Company hat den Widerstand bei 31 USD nach oben durchbrochen. Das Kaufsignal wurde bereits generiert. Ein Rücksetzer in den Breakout-Bereich würde sich für einen Einstieg in die Aktie des Schrauben-Konzerns anbieten. Danach könnte die Fastenal-Aktie ihren Weg nach oben weiter fortsetzen.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Pullback zurück in den Breakout Bereich bei 31 USD vornehmen. Es sollte abgewartet werden bis sich Intraday ein Einstiegssetup bildet, und die Aktie nach dem Pullback wieder nach oben dreht. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter das Breakoutlevel. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter die Impuls-Kerze bei 30,30 USD setzen. Hier verläuft auch der EMA 20, der weiteren Support bieten könnte.Meine Meinung zur Fastenal Company ist bullisch