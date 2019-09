Northern Trust (Nasdaq: NTRS) hat die Rekrutierung von Gil Platteau in das Senior Management von Northern Trust in der Schweiz bekannt gegeben. Mit dieser wichtigen Ernennung unterstreicht Northern Trust seinen fortgesetzten strategischen Fokus und seine Wachstumsstrategie für die Schweiz.

Von der Baseler Northern Trust Niederlassung aus wird Platteau wichtige Beziehungen zu Schweizer Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen leiten und den Ausbau der Präsenz von Northern Trust in diesem Land vorantreiben.

Northern Trust blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung eines umfangreichen Portfolios an Asset Servicing- und Investmentlösungen für Kunden in der Schweiz zurück und ist seit der Übernahme der Fondsadministration-Einheiten von UBS Asset Management im Oktober 2017 einer der führenden Fondsadministratoren am Markt.

Durch seine verschiedenen Führungspositionen bei Rothschild Asset Management, Barclays und neuerdings Mercer Delegated Solutions als Country Head der Schweiz hat Platteau in über 20 Jahren umfassendes Know-how der Branche erworben. Zuvor war Platteau außerdem beim Treasury und Pension Fonds von F.Hoffman-La Roche für das Risikomanagement zuständig und für BNP Paribas (Schweiz) in Basel tätig.

Wim van Ooijen, Chief Executive Officer von Northern Trust Switzerland, erklärte: "Gils Ernennung demonstriert das Engagement von Northern Trust in der Schweiz und ist eine natürliche Weiterentwicklung unseres Geschäfts in diesem strategisch wichtigen Markt Er verfügt über das umfassende lokale Branchenwissen und die wertvollen Erfahrungen für die Unterstützung unseres signifikanten Geschäftes mit institutionellen Kunden, das einige der weltweit anspruchsvollsten Asset Owner und Vermögensverwalter zu seinen Kunden zählt."

Northern Trust bietet Dienstleistungen an, um die komplexen und sich wandelnden Erfordernisse von Asset Ownern und Vermögensverwaltern mit einem umfassenden Angebot an Asset Servicing- und Investment-Lösungen zu erfüllen. Northern Trust verfügt über 11 Niederlassungen in Europa, Nahost und Afrika und bietet seinen Kunden in der Schweiz über sein globales Netzwerk ein umfangreiches Portfolio an Lösungen und Services, darunter Fondsadministration, Dienste als Transfer Agent, Global-Custody-Dienstleistungen, Middle- und Backoffice-Outsourcing, Treasury- und integrierte Trading-Lösungen.

