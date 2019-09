Unterföhring (ots) - Die National Football League meldet sich mit Rekordwerten zurück! ProSieben MAXX feiert zum Start der NFL-Saison 2019 am Sonntag mit 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie in der Zielgruppe der 14- bis 39-Jährigen Männer mit 8,0 Prozent den erfolgreichsten Tag der Sendergeschichte.



Bester Saisonstart seit Übertragung der NFL Regular Season 2015: Bis zu fantastische 9,1 Prozent Marktanteil (14-49J.) erreichte die Liveübertragung mit dem 35:17-Sieg der Dallas Cowboys gegen die New York Giants. Zuvor gewannen die Los Angeles Rams bei den Carolina Panthers knapp mit 30:27 bei bis zu 5,9 Prozent Marktanteil (14-49J).



ranNFLsüchtig punktet zum Start auf neuem Sendeplatz um 18:00 h mit 4,9 Prozent Marktanteil (14-49J) - Bestwert für das Magazin.



Am 2. NFL-Spieltag (Sonntag, 15.09.2019) übertragen ProSieben MAXX und ran.de live die Seattle Seahawks gegen die Pittsburgh Steelers (Kickoff 19:00 Uhr) sowie im Anschluss ab 22:25 Uhr die Kansas City Chiefs gegen die Oakland Raiders, ran.de zeigt zusätzlich Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers im Livestream.



