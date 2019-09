Ziel ist die Entwicklung und Herstellung von Citrylls therapeutischem Antibody-Kandidat CIT-013 zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen, wie Lonza am Montag mitteilte.Die Herstellung des Medikaments erfolgt in der Produktionsstätte von Lonza in Stein/AG. Zu finanziellen Aspekten der Zusammenarbeit wurden keine Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...