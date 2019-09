Eine Hermes-Tasche ist ca 10 bis 20 mal so teuer wie der Hersteller Hermes International, wohl die teuerste Luxusfirma der Welt, gemessen am Umsatz und auch am Gewinn, aber permanent steigend so wie der Preis der Hermes-Taschen: Dieses Jahr mindestens um 15 %. Es lohnt sich, wenigstesn eine Hermes-Aktie im Portfolio zu halten. Als Ersatz dafür, dass man auf den Kauf einer Tasche verzichtet. Ob die Ehefrau das mitmacht, wissen wir nicht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info