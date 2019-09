In der vorigen Woche stiegen die Aktienmärkte weiter deutlich an: Der DAX legte um mehr als 2 Prozent an Wert zu. Gold hat dagegen angesichts der Marktberuhigung weiter nachgegeben (-0,9 Prozent). Das heißt jedoch nicht, dass der Sichere Hafen nun nicht mehr benötigt wird.

Zusammenfassung:

"Long". Neues Longsignal oberhalb von 1.390 (1).

Trend und Kursziele:

Trend : - steigend

Kursziele : 2.780 USD

Gültig : bis Unterschreiten von 1.186 (3)

