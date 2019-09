Wirecard-Chef Markus Braun sieht ganz besonders in Asien gewaltiges Wachstumspotenzial für sein Unternehmen. Kaum verwunderlich also, dass der Zahlungsabwickler sein Engagement in dieser Region weiter ausbaut. Am Montagmorgen haben Wirecard und die malaysische Affin Bank Berhad (Affinbank) eine Erweiterung ihrer bestehenden Zusammenarbeit verkündet. Ziel ist es, eine mit Hilfe der Wirecard-Plattform eine komplette Internet-Banking-Lösung bei der Affinbank zu implementieren. Das Institut will dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...