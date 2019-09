Das sieht nicht gut aus: Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen hat in der 1-Jahres-Betrachtung ganze 52% an Wert verloren und notierte im August damit nur noch im Pennystock-Bereich (0,87 Euro). Mittlerweile konnte die Aktie wieder an Wert gewinnen (1-Monats-Performance: +22%) und notiert aktuell bei 1,13 Euro. Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Heidelberger...

Den vollständigen Artikel lesen ...