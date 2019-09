London (ots/PRNewswire) - Das Global Wellness Institute hat den Sektor Wellness-Immobilien für 2017 global mit einem Volumen von 134 Milliarden US-Dollar und einem prognostizierten Wachstum auf 198 Milliarden US-Dollar bis 2022 beziffert. Blue World Voyages (https://www.blueworldvoyages.co.uk/), das weltweit erste Cruise-Konzept, das ausschließlich einem aktiven, gesunden Lebensstil gewidmet ist, positioniert sich mit der Präsentation von 40 Eigentumswohnungen an Bord seines ersten Schiffes, die ab 2021 verfügbar sind, als wichtiger Akteur in diesem beachtlichen Markt.



Als Wellness- und Lifestyle-Immobilie gilt ein Zuhause, das proaktiv entworfen und gebaut wurde, um die ganzheitliche Gesundheit seiner Bewohner zu unterstützen, und genau dies definiert die schwimmenden Eigentumswohnungen von Blue World Voyages. Das Team hat ein Kreuzfahrtschiff und eine Reiseplanung konzipiert, die Wellness in jeder Form abdecken, von den physischen und gemeinschaftlichen Aspekten bis hin zur emotionalen und intellektuellen Dimension.



Die Wohnungsinhaber haben Zugang zu den beiden Schiffsdecks, die sich ausschließlich auf Sport und Wellness konzentrieren. Das Angebot umfasst ein hochmodernes Center für Kraft- und Konditionstraining, Golf- und Fußballsimulatoren, Fitnessstudios, einen mit Meerwasser befüllten Lap-Pool und die Teilnahme an Landausflügen, wie z.B. Radfahren in Spanien, Surfing in Portugal und Tai Chi in den Niederlanden. Auf jeder Reise wird dabei ein dediziertes Team von Experten mit an Bord sein, das personalisierte Programme und Vorträge anbietet.



Das Schiff wird 40 Ein- und Zweizimmerwohnungen zum Preis von jeweils 2.350.000 US-Dollar bzw. 3.350.000 US-Dollar sowie 225 luxuriöse Passagiersuiten bieten. Die Innenausstattung wurde mit großer Sorgfalt von den führenden Schiffsarchitekten und Designern Tomas Tillberg International und dem renommierten Innenarchitekturbüro Juan Poggi Designs konzipiert. Die Eigentümer können ihre Wohnungen und Apartments jederzeit und beliebig oft für sich selbst nutzen oder auch ihren Freunden und Familien zur Verfügung stellen, so dass jeder aus dem engeren Kreis die Welt bereisen und eines der denkbar gesündesten Umfelder genießen kann.



Unsere unmittelbare Umgebung beeinflusst unseren Lebensstil jeden Tag ganz direkt und wirkt sich ebenso direkt auf unsere Gesundheit aus. Blue World Voyages glaubt, dass das eigene Zuhause - die wichtigste persönliche Investition - auch eine positive Investition in unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sein sollte. Weitere Informationen zu den Eigentumswohnungen von Blue World Voyages finden Sie unter www.blueworldownersclub.com (http://www.blueworldownersclub.com/).



Der Verkauf der Wohnungen wird über Blue World Voyages und den internationalen Immobilienspezialisten Erna Low Lifestyle (https://www.ernalowproperty.com/) abgewickelt. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an Charles Weston-Baker unter c.westonbaker@blueworldvoyages.com.



Link zum Bericht auf BBC World News: https://www.blueworldvoyages.com/new-pr/2019/8/20/bwv-co-founder-fredy-dellis-on-bbc-news



