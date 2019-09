Seit Juli ist das globale Finanztechnologie-Unternehmen FNZ Group neuer Alleingesellschafter der European Bank for Financial Services GmbH (ebase). Nach dem Eigentümerwechsel wurde nun ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Als Vorsitzende führt ab sofort Hiltrud Thelen-Pischke das Aufsichtsgremium an. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...