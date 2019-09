Die US-Bank JPMorgan hat Orange SA von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 15 Euro gesenkt. Die Papiere des Konzerns hätten lange als sicherer Hafen innerhalb der Branche gegolten, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie zu französischen Telekomwerten. In den letzten Quartalen habe die Skepsis für die Aussichten jedoch zugenommen. Auch mit Blick auf die Bewertung entschied sich der Experte für eine zurückhaltendere Einstufung./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 01:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 03:35 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-09-09/09:42

ISIN: FR0000133308