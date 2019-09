Kägiswil, Sarnen (ots) - Der irische Vollblüter Zucht- und Rennstall «moyglare stud» ist neuer Helmsponsor der beiden Skirennfahrer Mauro und Gino Caviezel. moyglare stud gehört zur moyreal holding ag, mit Sitz in Kägiswil, Sarnen, und ist im Besitz von Unternehmerin und Investorin Eva Maria Bucher-Haefner. In der irischen Grafschaft Kildare ist die von ihrem Vater Walter Haefner gegründete Zucht von Vollblutpferden domiziliert und zählt heute über 120 Vollblut Rennpferde. «Erstklassige Skirennfahrer und edle Vollblut Rennpferde teilen die gleiche Passion für Geschwindigkeit und stetige Herausforderungen. Ich freue mich, dass ich mit Mauro und Gino Caviezel für die nächsten Jahre einen Vertrag für das Helm Sponsoring abschliessen konnte und wünsche beiden für die kommende Saison alles Beste» sagt Eva Maria Bucher-Haefner. Ihre Begeisterung für den Schweizer Skirennsport will sie mit ihrem Engagement zum Ausdruck bringen, doch es ist ihr auch eine Herzensangelegenheit.



Für die Brüder Mauro und Gino Caviezel ist der neue Helmsponsor «moyglare» ein Glücksfall. «Wir sind stolz und glücklich, für die nächsten Jahre den Namen des Gestüts auf unseren Helmen zu tragen. Wir hatten Gelegenheit, den Rennstall kennenzulernen und es hatte uns tief beeindruckt.»



Ausschlaggebend für die Besiegelung des Helm Sponsorings aber waren in erster Linie die gemeinsamen Werte, die alle Beteiligten verbinden. Gino Caviezel startet die Rennsaison im Oktober Sölden, Mauro Caviezel wird im November in Lake Louis an den Start gehen.



Kontakt:



Für Rückfragen:

Beatrice Tschanz, moyreal holding ag

Mobile: 079 407 08 78

beatricetschanz@bluewin.ch



Original-Content von: moyreal holding ag, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100066894