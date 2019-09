MTU Aero Engines wird neues DAX-Mitglied

Der Stahlkonzern ThyssenKrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001), Gründungsmitglied des deutschen Aktienindex DAX, wird am 23. September nach über 30 Jahren von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0) als DAX-Mitglied ersetzt. Die Entscheidung fiel, nachdem sich der Aktienkurs von ThyssenKrupp in den letzten 12 Monaten halbierte und nun der Verkauf der lukrativen Aufzugssparte im Fokus steht.

Seit einiger Zeit steckt der Stahlkonzern ThyssenKrupp bereits in der Krise und durchläuft aktuell eine Strategiefindungsphase. Guido Kerkhoff, der Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp, warf bereits zwei Mal in seiner knapp 13-monatigen Amtszeit die Strategie um, laut dem manager magazin. Angesichts der derzeitigen Konzernlage und dem Kursrutsch der Aktie vom Jahreshoch bei 23,50 Euro im vergangenen September auf aktuell 11,42 Euro (05.09.2019), lies in den vergangenen Wochen auf einen Abstieg des Konzerns in den MDAX hindeuten. Auf diesen Umstand wurde bereits in unserem Blogbeitrag «Neue Strategie für ThyssenKrupp» vom 27. August hingewiesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...