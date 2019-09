QSC AG: Q-loud betreibt Datendrehscheibe von Techem DGAP-News: QSC AG / Schlagwort(e): Vertrag QSC AG: Q-loud betreibt Datendrehscheibe von Techem 09.09.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Q-loud betreibt Datendrehscheibe von Techem - Entwicklung und Betrieb einer der größten IoT-Plattformen im Energiesektor - Passgenauer Mix aus Standardisierung und individuellen Lösungen - Q-loud IoT-Hub als Techem-Datendrehscheibe Köln, 9. September 2019 - Q-loud, das IoT-Tochterunternehmen der QSC AG, wird für den Energiedienstleister Techem eine der deutschlandweit größten IoT-Plattformen im Energiesektor entwickeln und betreiben. "Unmittelbar nach dem erfolgreich durchgeführten Proof of Concept haben wir uns für die Lösung von Q-loud entschieden, da sie auf die Verarbeitung hoher Datenmengen ausgelegt ist und unseren Anforderungen an Hard- und Software gerecht wird. Q-loud verfügt hier über eine marktweit einzigartige Kompetenz im IoT-Bereich", so Frank Pawellek, Head of Application Development bei Techem. "Das System unterstützt uns auf dem Weg, bevorzugter digitaler Partner der Immobilienwirtschaft zu werden." Als einer der großen deutschen Anbieter für Energiedienstleistungen in Gebäuden setzt Techem zukünftig noch stärker auf eine vernetzte Geräteinfrastruktur und datenbasierte Lösungen. Im Fokus stehen dabei Energieeinsparung, CO2-Vermeidung und effizientere Prozesse für die Gebäudebewirtschaftung. Schon heute vermeiden Techem Lösungen pro Jahr rund 7 Millionen Tonnen CO2. Hoch skalierbare und individuell anpassbare IoT-Plattform Der IoT-Hub von Q-loud soll perspektivisch als einzige Datendrehscheibe Informationen für unterschiedliche Cloud-Umgebungen und dezentrale Systeme von Techem bereitstellen. Der modulare Aufbau des IoT-Hubs basiert auf erprobten Technologien, ist hoch skalierbar und lässt sich gleichzeitig an die individuellen Kundenanforderungen anpassen. Der IoT-Hub wird hochsicher und datenschutzkonform von Q-loud betrieben. "Dieser Auftrag von Techem freut uns sehr. Er zeigt, dass wir mit dem IoT-Hub die Anforderungen an hochskalierbare IoT-Ecosysteme voll erfüllen, gerade was Belastbarkeit und Verfügbarkeit angeht", erklärt Dr. Myriam Jahn, Vorsitzende der Geschäftsführung der Q-loud GmbH, und ergänzt: "Die Fähigkeit, daraus maßgeschneiderte Kundenlösungen zu entwickeln, ist auch für mittelständische Unternehmen ein entscheidender Vorteil". Der IoT-Hub der Q-loud GmbH löst gemeinsam mit der QSC AG die Herausforderungen im Industrial IoT-Bereich beispielhaft: Er verhindert ein Vendor-Lock-in und seine transparente Preisgestaltung richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen Devices. Zudem unterstützt er Multi-Cloud-Umgebungen genauso wie Edge-Computing; die direkt am Endgerät gesammelten Daten kann er ebenfalls sicher integrieren. Unternehmensprofil der Q-loud GmbH Mit der Mission "We Connect Things" und einem "Full-Stack"-Produkt- und Service-Angebot hilft die Q-loud GmbH Unternehmen dabei, im Internet of Things (IoT) schnell und risikolos erfolgreich zu werden. Wir sehen, dass sich die Produkt- und Servicewelt in allen Industrien zunehmend vernetzt, was eine Vielzahl von unterschiedlichen Kompetenzen aus den Bereichen Hardware, Software und Betrieb erfordert. Hierfür bietet Q-loud ein umfangreiches und abgestimmtes Angebot an Hard-, Software-, Integrations-, Fertigungs-, und Betriebsleistungen, welches in diesem Umfang einzigartig ist. Das Unternehmen wurde 2016 als Spin-off und Tochtergesellschaft der QSC AG gegründet und bündelt die IoT-Kompetenz der QSC-Gruppe. Unternehmensprofil der QSC AG Die QSC AG ist der Digitalisierer für den Mittelstand und ermöglicht ihren Kunden, Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle hoch flexibel und effizient weiterzuentwickeln. QSC verfügt über langjährige Technologie- und Anwendungs-Erfahrung in den Bereichen Cloud und Colocation, SAP und Internet of Things. Das umfassende Leistungsportfolio entspricht exakt den Bedürfnissen des Mittelstands im Zeitalter der Digitalisierung: von standardisierten Pay-as-you-use-Services bis hin zu individualisierten Komplett-Lösungen für die Branchen Handel, Produzierendes Gewerbe und Energie. Alle Angebote zeichnen sich durch Ende-zu-Ende-Qualität und hohe Sicherheit aus; die Kundenbeziehungen sind geprägt durch Unternehmertum, Serviceorientierung und einem Umgang auf Augenhöhe. Die QSC AG hat ihren Hauptsitz in Köln und beschäftigt an ihren Standorten in ganz Deutschland insgesamt rund 900 Mitarbeiter. Rückfragen an: QSC AG Arne Thull Head of Investor Relations T +49 221 669-8724 F +49 221 669-8009 invest@qsc.de www.qsc.de 09.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 