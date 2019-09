Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Infrastrukturbaukonzern HOCHTIEF emittiert zwei neue Unternehmensanleihen: Unter der (ISIN DE000A2YN2U2/ WKN A2YN2U) findet sich eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro, welche am 03.09.2027 fällig wird, so die Börse Stuttgart.Zu einem Kupon von 0,5% sei der Termin der nächsten Zinszahlung der 03.09.2020. Anleihe Nummer zwei (ISIN DE000A2YN2V0/ WKN A2YN2V) verfüge über ein Emissionsvolumen von 250 Millionen Euro und einer Laufzeit bis zum 03.09.2031. Die Anleihe besitze einen Kupon von 1,25%. Die nächste Zinszahlung sei am 03.09.2020. Beide Anleihen seien in der kleinsten handelbaren Einheit und dem handelbaren Mindestbetrag von 1.000 Euro identisch. Die Anleihen seien durch den Emittenten vorzeitig kündbar. Geratet werde HOCHTIEF von S&P mit BBB. (Bonds Weekly Ausgabe 36 vom 06.09.2019) (09.09.2019/alc/n/a) ...

