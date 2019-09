Wien (www.anleihencheck.de) - Was bei Senior Bankanleihen in Kürze anstehen wird, ist mittlerweile bei Covered Bonds (CB) weit verbreitet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während die Emittenten in der Vergangenheit versucht hätten, das "Dogma" negativer Emissionsrenditen zu umgehen und dafür lange Laufzeiten gewählt hätten, sei auch diese Ausweichvariante mittlerweile passe. Nachdem zuerst deutsche CB-Emittenten die Scheu vor negativen Emissionsrenditen verloren hätten, sei dies in wenigen Wochen zum "new normal" im CB Bereich geworden und spiegele somit auch die Sekundärmarktsituation wider. Somit sei für auf Sicherheit ausgelegte HTM Investoren eine der sichersten Anlegemöglichkeiten mittlerweile auf HTM Basis mit einer negativen Rendite verbunden. Somit heiße es nahezu zwangsläufig "risk on" - fraglich, ob dies im Sinne der EZB sei? (News vom 05.09.2019) (09.09.2019/alc/n/a) ...

