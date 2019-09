Wien (www.anleihencheck.de) - Am Datenkalender für die laufende Woche in der Eurozone ist mit dem sentix-Index die erste Konjunkturumfrage für den Monat September vermerkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten der RBI würden - angesichts der verbesserten Stimmung am Finanzmarkt - mit einem klaren Anstieg rechnen. Dagegen seien sie für die anstehenden Industriedaten deutlich weniger zuversichtlich als der Konsens. Die schwache Industriekonjunktur sei und bleibe die Achillesferse für den Wirtschaftsausblick. ...

