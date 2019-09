Q-loud, das IoT-Tochterunternehmen der QSC AG (ISIN: DE0005137004), wird für den Energiedienstleister Techem eine der deutschlandweit größten IoT-Plattformen im Energiesektor entwickeln und betreiben.

"Unmittelbar nach dem erfolgreich durchgeführten Proof of Concept haben wir uns für die Lösung von Q-loud entschieden, da sie auf die Verarbeitung hoher Datenmengen ausgelegt ist und unseren Anforderungen an Hard- und Software gerecht wird. Q-loud verfügt hier über eine marktweit einzigartige Kompetenz im IoT-Bereich", so Frank Pawellek, Head of Application Development bei Techem. "Das System unterstützt uns auf dem Weg, bevorzugter digitaler Partner der Immobilienwirtschaft zu werden." Als einer der großen deutschen Anbieter für Energiedienstleistungen in Gebäuden setzt Techem zukünftig noch stärker auf eine vernetzte Geräteinfrastruktur und datenbasierte Lösungen. ...

