FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SYNDICATED METALS LTD 3OV AU000000SMD4
AB/FROM ONWARDS 09.09.2019 10:22 CET
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SYNDICATED METALS LTD 3OV AU000000SMD4
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