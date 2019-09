Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novartis vor neuen Studiendaten zum Antikörper Ofatumumab auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Dieser könne sich als "Blockbuster" erweisen, also als besonders umsatzstarkes Produkt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit könne der schweizerische Pharmakonzern die Stellung bei Mitteln gegen Multiple Sklerose noch stärken, bevor Nachahmerpräparate für das Medikament Gilenya auf den Markt kommen./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-09-09/10:59

ISIN: CH0012005267