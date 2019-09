Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 10600 auf 10000 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Eskalierende Handelskonflikte und eine eingetrübte Konjunktur hätten den Aktienkurs zuletzt gebremst, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittlerweile handelten die Papiere mit einem Abschlag von 30 Prozent zu denen des Kontrahenten Hapag-Lloyd und zur Branche der Containerschiffahrt./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-09-09/11:00

ISIN: DK0010244508